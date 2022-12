Την ήττα με 2-0 σετ από τον Κάμερον Νόρι και τον αποκλεισμό από το τουρνουά επίδειξης Diriyah Tennis Cup, της Σαουδικής Αραβίας, γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, μπήκε στην αναμέτρηση με τον Βρετανό ως το Νο 1 του ταμπλό και έχοντας περάσει τον πρώτο γύρο χωρίς να αγωνιστεί κάτι που φάνηκε πως τον επηρέασε αρκετά και έπαιξε τον ρόλο του στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Τα δύο σετ είχαν παρόμοια εικόνα, με τον Τσιτσιπά να «σαρώνει» με άσους στα σερβίς του (τελείωσε το ματς με 14, έναντι 3 του αντιπάλου του) αλλά να δέχεται ένα και καθοριστικό break στο 3ο game κάθε set και να μην μπορεί να απαντήσει.

Στο πρώτο σετ ο Νόρι προηγήθηκε με 2-1 με το break που πέτυχε και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να ολοκληρώσει το set, φτάνοντας μάλιστα και σε τριπλό set point στο σερβίς του Τσιτσιπά στο 9ο game, με τον Έλληνα τενίστα ωστόσο να κρατάει και τελικά να χάνει το set με 6-4.

Παρόμοιο ήταν το ξεκίνημα και στο 2ο set, με τον Νόρι να κάνει το 2-1, τον Τσιτσιπά να προσπαθεί να ισοφαρίσει και να φτάνει κοντά στο αμέσως επόμενο game χάνοντας 2 break points. Από εκεί και πέρα ο Νόρι κράτησε εύκολα το σερβίς του και έφτασε στην κατάκτηση και του 2ου set με 6-4, και το αγώνα με 2-0.

