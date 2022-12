Ξορκίζοντας το φόβο του πολέμου και του θανάτου με χορό και τραγούδι. Ουκρανή στρατιωτικός, άρχισε να χορεύει στα χιόνια, ενώ στο backround ακούγονται κανονιοβολισμοί. Στόχος της νεαρής κοπέλας ήταν να ανεβάσει το ηθικό των συμπολεμιστών, αλλά και των συμπατριωτών της.

Φυσικά, το εσταντανέ αυτό βιντεοσκοπήθηκε και μοιράστηκε στο Twitter. Στο βίντεο αυτό, η στρατιώτης φορά όλη την εξάρτηση και χορεύει στο χιόνι στον ρυθμό που έγινε γνωστός από την ταινία Πόκεμον, ως “Pikachu Dance”. «Ο χειμώνας δεν ήταν ποτέ εμπόδιο στην καλή διάθεση», έγραψαν στη λεζάντα οι υπεύθυνοι του λογαριασμού Defence Ukraine.

Πολλοί έσπευσαν να επαινέσουν το υψηλό ηθικό όσων πολεμούν, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει εννέα μήνες από τον πόλεμο του ξεκίνησε ο Βλάντιμιρ Πούτιν ενάντια στην Ουκρανία. Όλα αυτά τη στιγμή που η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, Ukrenergo, προειδοποίησε ότι θα σημειωθούν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα, λόγω των νέων ρωσικών πληγμάτων.

«Λόγω των συνεπειών των βομβαρδισμών (…) για να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης, θα εφαρμοστεί ένα σύστημα εκτάκτων διακοπών σε όλες τις περιοχές της Ουκρανίας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα παραχωρείται κατά προτεραιότητα στις βασικές υποδομές», ανακοίνωσε μέσω του Telegram η εταιρεία. Η Ρωσία άρχισε να πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας τον Οκτώβριο, προκαλώντας μεγάλα μπλακάουτ σε διάφορες περιοχές. Την περασμένη Παρασκευή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι οι ρωσικές επιθέσεις σε αυτές τις υποδομές ήταν «αναπόφευκτες».

Morning Pikachu Dance. Winter has never been an obstacle to a good mood.

🎥 by Operative #UAarmy pic.twitter.com/B5efM39lcT

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 5, 2022