Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένας μικρός ποταμός υπερχείλισε ξαφνικά στο πολεοδομικό συγκρότημα του Γιοχάνεσμπουργκ, που επλήγη χθες Σάββατο από ισχυρές καταιγίδες, και τα συνεργεία διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν πολλούς αγνοούμενους, δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

«Χθες βράδυ, μια ομάδα συμμετείχε σε θρησκευτικές τελετές στον ποταμό όταν ξεκίνησε καταιγίδα», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μουλαούντζι, εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης της πόλης, ο οποίος διευκρίνισε πως 33 πιστοί βρίσκονταν στις όχθες του μικρού ποταμού Τζουσκέι τη στιγμή της θεαματικής υπερχείλισης του ποταμού.

«Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από τα νερά, ο θάνατός τους επιβεβαιώθηκε επί τόπου» και οι διασώστες συνέχισαν να αναζητούν 15 άλλους αγνοούμενους, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, προτού διακόψουν στη διάρκεια της νύχτας.

#UPDATE Flash flooding that followed heavy rains has killed nine people taking part in religious rituals in Johannesburg, emergency services said on Sundayhttps://t.co/Vv7WqvZ1Lw pic.twitter.com/1CyzFldNSK

— AFP News Agency (@AFP) December 4, 2022