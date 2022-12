Η Ουκρανία παρέλαβε την πρώτη συστοιχία (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Inquam Photos/Ovidiu Micsik/via Reuters) του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας μέσου βεληνεκούς HAWK («homing all the way killer») από την Ισπανία, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο ουκρανός υπουργός Aμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ, έπειτα από συνάντηση με την ισπανίδα ομόλογό του Μαργαρίτα Ρόβλες στην Οδησσό.

Από τα αποθέματα

Αναμένεται να παραληφθούν και άλλες συστοιχίες αυτού του συστήματος (Raytheon) από τα αποθέματα του ισπανικού στρατού, ενώ ουκρανοί στρατιωτικοί ήδη εκπαιδεύονται στη χρήση τους στην Ισπανία.

Το σύστημα, με δραστικό βεληνεκές ως και 50 χιλιομέτρων σε μέγιστο ύψος 65.000 ποδών (20.000 μέτρων), σχεδιασμένο στις ΗΠΑ, τέθηκε αρχικά σε υπηρεσία τα χρόνια του 1960 κι έχει εκσυγχρονιστεί επανειλημμένα. Στις περισσότερες χώρες μέλη του NATO, έχει πλέον παροπλιστεί.

Ουκρανικά πλήγματα στο Ντονμπάς

Στο μεταξύ, πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν χώρο αποθήκευσης καυσίμων στη Σαχτιόρσκ, στην περιοχή Ντονμπάς (ανατολική Ουκρανία), χθες Παρασκευή.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος Αλεξάντερ Σάταφ της φιλορωσικής διοίκησης της περιοχής, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Χτυπήθηκε χώρος αποθήκευσης καυσίμων, δυστυχώς υπάρχουν θύματα», ανέφερε.

Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες για τα τουλάχιστον δύο πυραυλικά πλήγματα στην εγκατάσταση.

Κατά τη ρωσική πλευρά, οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αμερικανικής κατασκευής σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS στη χθεσινή επίθεση.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ