Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένοπλοι εξαπέλυσαν έφοδο χθες Κυριακή το βράδυ σε ξενοδοχείο κοντά στο προεδρικό παλάτι στη Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Ανάμεσα στα θύματα είναι δυο πρόσωπα με διπλή, βρετανική και σομαλική υπηκοότητα, δήλωσε ο Μοχάμεντ Νταχίρ, αξιωματικός της σομαλικής αστυνομίας, στο Γερμανικό Πρακτορείο. Το ξενοδοχείο, στο οποίο συχνάζουν πολιτικοί, παρέμενε σε κατάσταση πολιορκίας αργά το βράδυ.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, ο Αχμεντ Μοχάμεντ Ντουντίς, είναι ανάμεσα στους τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Σεμπάμπ («Νεολαία»), η οποία ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα και διεξάγει ανταρτοπόλεμο από το 2007 για να ανατρέψει την υποστηριζόμενη από τη Δύση ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενες μάχες μέσα στο ξενοδοχείο.

Heavy gunfight between security forces and Al-Shabaab fighters still underway at Villa Rays Hotel, a few steps away from the presidential palace in #Mogadishu .Al-Shabaab militants claimed responsibility saying it has attacked #Somalia ’s presidential palace in Mogadishu. pic.twitter.com/PxuXJGWIST

Η έφοδος στην καρδιά της πρωτεύουσας καταγράφηκε δύο ημέρες μετά την ευρείας κλίμακας επιχείρηση του στρατού της Σομαλίας στο κεντρικό τμήμα της χώρας στην οποία τουλάχιστον 100 μέλη της Σεμπάμπ, ανάμεσά τους δέκα ηγετικά τους στελέχη, σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο.

Τους τελευταίους μήνες, ο κυβερνητικός στρατός κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Σεμπάμπ, με την υποστήριξη παραστρατιωτικών ομάδων φυλών και πολιτών. Λέει πως σημειώνει εδαφικά κέρδη στο πλαίσιο του «ολοκληρωτικού πολέμου» που διεμήνυσε ότι θα εξαπέλυε τον Αύγουστο ο σομαλός πρόεδρος Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ.

Heavy gunfire still heard in Villa Rose Hotel which is under attack in #Mogadishu.

The hotel is located close to the Presidential Palace.

Somali government has deployed heavy security personnel including Turkish trained commandos to battle with attackers inside the hotel. pic.twitter.com/vecFcJ7wnx

— Suleiman Koronto (@SuleimanSabdow2) November 27, 2022