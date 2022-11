Αποστολή Ζάγκρεμπ

Η Αυστριακή πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Christa Schweng σε μια σύντομη ομιλία σε σεμινάριο που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας περιέγραψε συνοπτικά και περιεκτικά την κατάσταση που υπάρχει στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Το θέμα του σεμιναρίου στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις ΟΚΕ των ευρωπαίκών χωρών είναι η γεωπολιτική αναταραχή στην πόρτα της Ευρώπης: Η οπτική από την Κοινωνία των Πολιτών.

Και αν το θέμα ακούγεται γενικόλογο και πολλές φορές αυτά α Συνέδρια είναι σχεδόν βαρετά, εντούτοις και μόνο η ομιλία της κ. Schweng έθιξε ανοικτά και με καθαρή γλώσσα τα προβλήματα που υπάρχουν και τα διακυβεύματα με τα οποία θα βρεθούμε αντιμέτωποι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες.

Εκτός από τον πόλεμο στην Ουκρανία που αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία για πολλά δεινά στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο εντόπισε και ανέδειξε ζητήματα που εγκυμονούν κινδύνους για τη Δημοκρατία και την Ευρώπη.

In 🇭🇷Zagreb opening the #ConnectingEU2022 seminar:

I see 🇺🇦Ukraine in the future as a prosperous country based on #EUvalues.

The #⃣1⃣ priority is continuous support to Ukraine and its people.

🔊#EUSolidarity must continue. pic.twitter.com/ceBra6dOUW

— EESC President Christa Schweng (@EESC_President) November 24, 2022