Οι διαπραγματεύσεις του Μέισον Μάουντ με την Τσέλσι έχουν μπει σε πάγο εδώ και αρκετό καιρό, με τις Λίβερπουλ και Γιουβέντους να περιμέουν στην γωνία…

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αγγλικής «Guardian» η αγγλική και η ιταλική ομάδα έχουν εκφράσει αμφότερες έντονο ενδιαφέρον για τον μέσο των «Μπλε» καθώς το συμβόλαιο του στην ομάδα του Λονδίνου λήγει το 2024 και η οποιαδήποτε προοπτική ανανέωσης έχει παγώσει τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του Μουντιάλ.

Ο Μάουντ είναι γέννημα θρέμμα παιδί των ακαδημιών της Τσέλσι και σε επίπεδο πρώτης ομάδας έχει καταγράψει 181 εμφανίσεις με 32 γκολ και 37 ασίστ.

Liverpool and Juventus are keeping track of the growing uncertainty around Mason Mount’s future, after Chelsea’s talks with the England midfielder over a new deal were put on hold until after the World Cup.

