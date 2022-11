Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε χθες Τρίτη επίσημα στις ομοσπονδιακές εκλογικές αρχές την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος επισημοποίησε την υποψηφιότητά του, την τρίτη κατά σειρά, με έγγραφο που επιδόθηκε στην ομοσπονδιακή εκλογική επιτροπή (Federal Election Commission, FEC), μερικά λεπτά προτού κάνει τη «μεγάλη ανακοίνωση» που είχε προαναγγείλει μπροστά στους συγκεντρωμένους οπαδούς του οι οποίοι ανυπομονούσαν στην πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε χθες βράδυ (τοπική ώρα· τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) τους οπαδούς του πως η Αμερική «επιστρέφει».

Ο ρεπουμπλικάνος επιχειρηματίας των ακινήτων περιέγραψε με ειδυλλιακούς όρους τη θητεία του, μιλώντας για μια χώρα που απολάμβανε ειρήνη, ευημερία κι έχαιρε σεβασμού στη διεθνή σκηνή, απευθυνόμενος σε συγκεντρωμένους αφοσιωμένους υποστηρικτές του σε μεγάλη αίθουσα υποδοχής στην πολυτελή κατοικία του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

