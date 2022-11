Την ενίσχυση της πολεμικής ετοιμότητας αλλά και την αλλαγή του δόγματος της στρατιωτικής εκπαίδευσης προανήγγειλε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ σύμφωνα με το κινέζικο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιθεώρησε σήμερα το κέντρο διοίκησης της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC) και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της στρατιωτικής εκπαίδευσης και του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Αφού ενημερώθηκε από τους επιτελείς, ο πρόεδρος Σι δήλωσε -σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- ότι η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων οφείλει να ακολουθήσει τη στρατηγική που χάραξε το 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της εθνικής άμυνας.

Επισημαίνοντας τις αλλαγές που συντελούνται σε διεθνές επίπεδο, τόνισε ότι η εθνική ασφάλεια της Κίνας βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη αστάθεια και αβεβαιότητα και ζήτησε από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να διαφυλάξει με αποφασιστικότητα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

«Η ασφάλεια της Κίνας είναι όλο και πιο ασταθής και αβέβαιη», είπε ο Σι, όπως μεταδίδει το «Reuters» ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε ότι η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί «για οποιονδήποτε πόλεμο».

Η τοποθέτηση του Κινέζου προέδρου έρχεται μετά την έκκληση του τον περασμένο μήνα για ταχύτερη στρατιωτική ανάπτυξη, τεχνολογική «αυτοδυναμία και ενίσχυση» για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Κίνας στο εξωτερικό.

BEIJING, Nov. 8 (Xinhua) — #China President #XiJinping on Tuesday inspected the joint operations command center of the Central Military Commission (CMC), Communist Party of China (#CPC) and enhancing troop training and combat preparedness.#World #ChinaPLA pic.twitter.com/8yq4cr6paj

— long chen 陈 龙🐲🇨🇳🐲 (@HongLong_Chen) November 8, 2022