Ο απολογισμός των θυμάτων της καταιγίδας Νάλγκε, η οποία έπληξε τις Φιλιππίνες τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αυξήθηκε στους 98 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Βρέθηκαν δεκάδες ακόμη πτώματα και ο απολογισμός πέρασε από τους 48 στους 98 νεκρούς, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Δείτε ακόμα – Φιλιππίνες: Εικόνες αποκάλυψης μετά το πέρασμα του τυφώνα Νόρου – Πέντε νεκροί

Τα περισσότερα από τα θύματα χάθηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων και πλημμυρών την Παρασκευή στη Μιντανάο, νήσο στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους, εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων.

#WATCH: An actual video of a landslide at Sitio Grahe, Barangay Busay in Cebu city early this afternoon. Responders note non-stop rains due to #PaengPh in the area.#Philippines

🎥 Hilbert Borres pic.twitter.com/v1Tld4ZeOf

— Top Disaster (@Top_Disaster) October 29, 2022