Με το νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ συνομίλησε τηλεφωνικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι οι Βρυξέλλες αδημονούν να συνεργαστούν με το Λονδίνο για θέματα όπως η ένοπλη σύρραξη της Ρωσίας με την Ουκρανία και η κλιματική αλλαγή.

Η ΕΕ εργάζεται για να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις δυνάμει του Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, που θα προσφέρουν «σταθερότητα και προβλεψιμότητα», πρόσθεσε ακόμη η κυρία φον ντερ Λάιεν μέσω Twitter.

Very good phone call with UK PM @RishiSunak

🇪🇺🇬🇧 are strategic partners.

Looking forward to working on crucial issues such as Russia’s war on Ukraine and climate change.

And on finding joint solutions under the Protocol on IE/NI that will provide stability and predictability. pic.twitter.com/iJ8czqwQoB

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2022