Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας προειδοποίησαν τη Λευκορωσία να μην εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η ηγεσία σας σχεδιάζει να σύρει τον λαό της Λευκορωσίας σε έναν βρόμικο πόλεμο, να τον στιγματίσει με αίμα και θάνατο», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ουκρανικές δυνάμεις.

Μάλιστα, στην ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι θα χρησιμοποιήσουν το σύνολο του οπλοστασίου τους, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης, κυκλοφόρησαν και βίντεο για να προειδοποιήσουν τη Λευκορωσία.

Η προειδοποίηση από τη μεριά του Κιέβου έρχεται την ώρα που η Ρωσία στέλνει χιλιάδες στρατιώτες στη Λευκορωσία, επαναφέροντας τους φόβους ότι οι ρωσικές και λευκορωσικές δυνάμεις θα εισβάλουν από τα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας.

Το BBC, σε ανάλυσή του, εξετάζει αν αυτό είναι ένα υπαρκτό σενάριο ή απλώς μια μπλόφα. Αρχικά, το γνωστό βρετανικό Μέσο σημειώνει ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν ένα πολιτικό ρίσκο για τον Αλεξάντερ Λουκασένκο, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις δυσκολεύονται να κρατήσουν τις θέσεις τους στη νότια κατεχόμενη πόλη Χερσώνα και στο Ντονμπάς στα ανατολικά.

Ένας πρώην διοικητής μιας επίλεκτης ομάδας αλεξιπτωτιστών, ο Βαλέρι Σακάστσικ σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις είπε στο BBC: «Νομίζω ότι ο Πούτιν θέλει πραγματικά οι Λευκορώσοι να εισέλθουν στην Ουκρανία, έτσι ώστε ο Λουκασένκο να βάψει και αυτός τα χέρια του με αίμα και να πρέπει να πάει μέχρι το τέλος μαζί του».

Ο Σακάστσικ βρίσκεται τώρα στην Πολωνία και αποτελεί τον σκιώδη υπουργό Άμυνας της εξόριστης αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας.

Το BBC υπενθυμίζει ότι η συνάντηση Πούτιν – Λουκασένκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα επανέφερε τις φήμες για κοινή εισβολή στην Ουκρανία. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι Μόσχα και Μινσκ σχηματίζουν μια κοινή περιφερειακή στρατιά.

Ο Σακάστσικ εκτιμά ότι ο κίνδυνος να υπάρξει εισβολή από τον βορρά της Ουκρανίας από τις δυνάμεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας είναι περίπου στο 30%.

Ωστόσο, τονίζει ότι ο Λουκασένκο είναι ένας «πανούργος» χειριστής καταστάσεων. «Ο Λουκασένκο θα κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να μη στείλει τα στρατεύματά του να πολεμήσουν, να τα περιορίσει σε υποστηρικτικό ρόλο, αλλά σίγουρα υπάρχει απειλή», σημειώνει ο Σακάστσικ.

Το BBC τονίζει ότι η Λευκορωσία ήδη εμπλέκεται με πολλούς τρόπους στον πόλεμο στην Ουκρανία, της έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά ο Πούτιν πιέζει για μεγαλύτερη εμπλοκή.

Ο Λουκασένκο του «χρωστάει» από το 2020 όταν ο Ρώσος πρόεδρος τον βοήθησε να αντέξει ένα ξαφνικό κύμα διαδηλώσεων και να επιβιώσει πολιτικά.

Την ίδια ώρα, οι μαζικές φυλακίσεις και ο βασανισμός έβαλαν το ένα καρφί στο φέρετρο των σχέσεων της Λευκορωσίας με την ΕΕ. Το άλλο καρφί ήταν η βοήθεια στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Λουκασένκο έχει δηλώσει ότι θα φτάσουν 9.000 Ρώσοι στρατιώτες στη Λευκορωσία, ωστόσο η απόφαση να στείλει λευκορωσικά στρατεύματα στον πόλεμο θα είναι ιδιαίτερα αντι-δημοφιλής, όπως σημειώνει το BBC.

Το βρετανικό Μέσο αναφέρεται και στην αντίσταση που υπάρχει με σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές. Μάλιστα, ένας από τους συλληφθέντες καταδικάστηκε σε 11 χρόνια κάθειρξης.

Σύμφωνα με τον Σακάστσικ, το 90% των Λευκορώσων δεν θέλουν να πολεμήσουν.

Υπάρχουν φήμες για μια μυστική επιστράτευση στη Λευκορωσία, αλλά, όπως τονίζει το BBC, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό σε σχέση με αυτό.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, 3.200 είναι οι Ρώσοι στρατιώτες που έχουν σταλεί σταλεί στη Λευκορωσία μέχρι σήμερα. Αναμένονται κι άλλοι, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει βιασύνη και μέχρι στιγμής οι στρατιώτες κατευθύνονται προς τα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας και όχι προς τα σύνορα με την Ουκρανία.

«Δεν φέρουν βαρύ εξοπλισμό, υπήρχε μόνο ένα τρένο φορτωμένο με πλωτές γέφυρες, αλλά όχι τανκς ή οχήματα μεταφοράς προσωπικού», επισημαίνει επίσης ο Λευκορώσος δημοσιογράφος Ταντέους Γκιτσάν.

Belarusian MoD published a few more photos of Russian soldiers arriving at training bases in northern Belarus, making it clear that these are only mobilised reservists. Note the civilian backpacks and the armed escort of the Russian Military Police, so the soldiers won’t run away pic.twitter.com/HrKAHfpJrz

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) October 19, 2022