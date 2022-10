Ο Κάνιε Γουέστ προκαλεί για ακόμη μια φορά μετά την απόφασή του να βάλει μπλούζα με το λογότυπο «White Lives Matter», στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Το περασμένο Σάββατο, στο podcast «Drink Champs», ο γνωστός ράπερ ισχυρίστηκε ότι ο Τζόρτζ Φλόιντ πέθανε από υπερβολική δόση και δεν δολοφονήθηκε από τον αστυνομικό Ντέρεκ Σοβίν. Στην ίδια συνέντευξη, η οποία έκτοτε κατέβηκε από το YouTube, ο Γουέστ έκανε επίσης αντισημιτικά σχόλια.

George Floyd’s family sues Kanye West for saying he died from drug abuse https://t.co/NK4yCJU0NM — The Guardian (@guardian) October 19, 2022

Συγκεκριμένα ο Γουέστ είπε: «Ο Φλόιντ πέθανε από υπερβολική δόση φαιντανύλης. Αν κοιτάξεις, το γόνατο του άντρα δεν ήταν καν στο λαιμό του. Είπαν ότι ούρλιαζε για τη μαμά του. Η μαμά ήταν η κοπέλα του. Είναι στο ντοκιμαντέρ».

Kanye West says George Floyd passed away because of fentanyl and that the cop’s knee “wasn’t even on his neck like that” pic.twitter.com/sVKy3VK35O — Kurrco (@Kurrco) October 16, 2022

Ο Ντέρεκ Σοβίν καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Φλόιντ καθώς κράτησε το γόνατό του στο λαιμό και την πλάτη του Φλόιντ. Το αποτέλεασμα ήταν να του στερήσει το οξυγόνο και να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη και καρδιακή ανακοπή.

Η μήνυση για Fake News

Μετά τις δηλώσεις του, η οικογένεια του Τζόρτζ Φλόιντ σκοπεύει να μηνύσει τον ράπερ έναντι 250 εκατομμυρίων δολαρίων για ψευδείς ισχυρισμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υποβολής της μήνυσης, ο Κάνιε εν γνώσει του έκανε «κατάφωρα ψευδείς δηλώσεις» σχετικά με τον θάνατο του Φλόιντ για να «προωθήσει το εμπορικό του σήμα και να αυξήσει την αξία μάρκετινγκ και τα έσοδα για τον ίδιο, τους επιχειρηματικούς του εταίρους και τους συνεργάτες του».

Η μήνυση έρχεται από την πρώην σύζυγό και μητέρα της κόρης του, Ρόξι Ουάσινγκτον, εκ μέρους της ανήλικης κόρης τους. Ο Κάνιε κατηγορείται για παρενόχληση, δυσφήμιση και πρόκληση συναισθηματικής οδύνης.

NEW: Lawyers for George Floyd daughter plan to file $250M lawsuit vs. Kanye West. «Kanye’s comments are a repugnant attempt to discount George Floyd’s life & to profit from his inhumane death. We will hold Mr. West accountable for his flagrant remarks against Mr. Floyd’s legacy.» pic.twitter.com/w56rTtCKtu — Matt Sullivan (@sullduggery) October 18, 2022

«Τα συμφέροντα του παιδιού είναι προτεραιότητα. Η κόρη του Τζορτζ Φλόιντ τραυματίζεται από τα σχόλια του Κάνιε Γουέστ και της δημιουργούν ένα ανασφαλές και ανθυγιεινό περιβάλλον», δήλωσε ο Nuru Witherspoon, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια.

Μιλώντας με το Rolling Stone, ένας άλλος δικηγόρος της οικογένειας Φλόιντ, ο Merritt δήλωσε ότι η οικογένεια αισθάνθηκε «προδομένη» από τα σχόλια. Eιδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ο ράπερ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι έκανε σημαντικές δωρεές στην οικογένεια Φλόιντ και δημιούργησε ένα ταμείο για το κολέγιο της κόρης του.

Αν και δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για να ασκηθεί αγωγή δυσφήμισης εκ μέρους ενός αποθανόντος προσώπου, οι δικηγόροι που έχει προσλάβει η οικογένεια υποστηρίζουν πως οι ψευδείς δηλώσεις του Γουέστ έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στην οικογένεια και την κόρη του.