Τους υπαίτιους για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, το πρωί του Σαββάτου, ισχυρίζεται ότι ταυτοποίησε και συνέλαβε η ρωσική κατασκοπευτική υπηρεσία FSB.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, την επίθεση στη γέφυρα ενορχήστρωσε η στρατιωτική κατασκοπευτική υπηρεσία του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας. Μάλιστα, ως ιθύνων νους κατονομάζεται ο επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής, Κίριλ Μπουντάνοφ, καθώς και οι εργαζόμενοί της.

Διαβάστε επίσης: Αυτό είναι το στοιχείο που θα κρίνει την έκβαση του πολέμου – Το κρίσιμο δίλημμα του Κιέβου

Παράλληλα, η FSB ισχυρίζεται ότι συνέλαβε πέντε Ρώσους, δύο Ουκρανούς και έναν Αρμένιο πολίτη που φέρεται να έχουν σχέση με την έκρηξη στη γέφυρα των Στενών του Κερτς.

«Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε 22 παλέτες με ρολά πλαστικού φιλμ συσκευασίας, συνολικού βάρους 22.770 κιλών» αναφέρουν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

The FSB claims to have solved the Crimean bridge attack case. It says Ukrainian military intelligence planned the bombing for months. 5 Russians, 3 Ukrainians, and an Armenian allegedly involved in it have been arrested https://t.co/8qkBtnS6Ks

— max seddon (@maxseddon) October 12, 2022