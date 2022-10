Συναγερμός σε ξενοδοχείο στο Μίσιγκαν, όπου έχουν τραυματιστεί πολλά άτομα μετά από πυροβολισμούς.

Ειδικότερα, η πολιτειακή αστυνομία του Μίσιγκαν και η αστυνομία του Ντίρμπορν ανακοίνωσαν ότι ανταποκρίνονται σε πυροβολισμούς στο ξενοδοχείο Hampton Inn στη λεωφόρο Μίσιγκαν, καθώς καλούν τον κόσμο να μείνει μακριά.

Σε ένα tweet ανέφεραν ότι «πρόκειται για μια ενεργή κατάσταση και εξαιρετικά επικίνδυνη για το κοινό».

Ένα tweet από τον λογαριασμό του City of Dearborn λέει ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποφεύγουν την περιοχή. Στρατιώτες και αξιωματικοί εργάζονται για να καθαρίσουν ολόκληρη την περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο. Διαθέτει μεγάλο αριθμό εστιατορίων.

We have an active police situation at the Hampton Inn in West Dearborn, located at 22324 Michigan Ave.

PLEASE AVOID the area of Michigan Avenue between Military and Monroe.

More details to come.

— City of Dearborn MI (@Dearborngov) October 6, 2022