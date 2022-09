Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα με την στρατιωτική ηγεσία για να συζητήσουν το «περαιτέρω σχέδιο της απελευθέρωσης» των ουκρανικών εδαφών που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι ο ίδιος και η στρατιωτική ηγεσία συζήτησαν επίσης το θέμα των προμηθειών όπλων για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, καθώς και ενδεχόμενα περαιτέρω σχέδια της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Εξάλλου, ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα κοντά στην πόλη Ζαπορίζια με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 25 άνθρωποι, επέρριψε την ευθύνη στους Ρώσους, λέγοντας ότι «μόνο οι απόλυτοι τρομοκράτες μπορούν να επιχειρούν κατ’ αυτόν τον τρόπο» και πως «το είδος αυτών των ανθρώπων δεν έχει θέση στον πολιτισμένο κόσμο».

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν την πολεμική κατάσταση στην Ουκρανία και τρόπους ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Κιέβου.

Στις συνομιλίες, που έλαβαν χώρα ενώ ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζονταν να ανακηρύξει την προσάρτηση των ουκρανικών εδαφών που καταλήφθηκαν κατά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Ρέζνικοφ είπε ότι ο Όστιν επαναβεβαίωσε την πρόθεση της Ουάσιγκτον να μην αναγνωρίσει τα δημοψηφίσματα που διεξήχθησαν στις τέσσερις ουκρανικές επαρχίες τα οποία το Κιέβο και οι δυτικές κυβερνήσεις χαρακτήρισαν παράνομα και καταναγκαστικά.

«Συζητήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις στην γραμμή του μετώπου… και τρόπους ενίσχυσης των δυνατοτήτων μας», έγραψε ο Ρέζνικοφ στο Twitter.

«Καλά νέα θα ανακοινωθούν σύντομα» πρόσθεσε, χωρίς να προβεί σε λεπτομέρειες.

Είπε επίσης ότι ο Όστιν «επιβεβαίωσε ότι (οι Ηνωμένες Πολιτείες) δεν θα αναγνωρίσουν τα ‘ψευδοδημοψηφίσματα’» και πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν τις προσπάθειες «για να απελευθερώσουν τη γη μας από την κατοχή».

