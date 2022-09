Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσμένουν να συνεργαστούν με την νέα ιταλική κυβέρνηση μετά τη νίκη της ακροδεξιάς στις βουλευτικές εκλογές, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα ενθαρρύνει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ιταλική κυβέρνηση για τους κοινούς μας στόχους: την υποστήριξη μιας ελεύθερης και ανεξάρτητης Ουκρανίας, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου οικονομικού μέλλοντος», έγραψε ο Μπλίνκεν στον λογαριασμό του στο Twitter.

Following yesterday’s Italian elections, we are eager to work with Italy’s government on our shared goals: supporting a free and independent Ukraine, respecting human rights, and building a sustainable economic future. Italy is a vital ally, strong democracy, and valued partner.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 26, 2022