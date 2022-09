Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν μια επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων στην κεντρική Κροατία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Νόφσκα, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, όπως ανακοίνωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς.

Μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και αλλοδαποί. Κανείς δεν φέρει τραύματα απειλητικά για τη ζωή του, διευκρίνισε.

Tragic train crash in Croatia: at least three dead and 11 injured https://t.co/lr2CRRJY6f

— Yokad News (@YokadNews) September 10, 2022