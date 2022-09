Οι πυροσβέστες που δίνουν μάχη για να σβήσουν μεγάλη πυρκαγιά στην περιφέρεια του Λος Αντζελες, στην Καλιφόρνια, προετοιμάζονταν χθες να αντιμετωπίσουν νέο κίνδυνο: πιθανές πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης εξαιτίας τροπικής καταιγίδας που έρχεται από το Μεξικό (στη φωτογραφία του Reuters/David Swanson, επάνω, πύρινη… επίθεση σε πυροσβεστικό όχημα κοντά στην πόλη Χέμετ της Καλιφόρνιας).

Αφού υποβαθμίστηκε από την κατηγορία του κυκλώνα καθώς έφθανε πάνω από το μεξικανικό έδαφος προχθές Πέμπτη, η τροπική καταιγίδα Κέι κατευθύνθηκε προς βορρά.

Υπάρχει κίνδυνος να φέρει σφοδρούς ανέμους, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πυρκαγιά η οποία έχει βαπτιστεί «Fairview fire», προειδοποιούν οι αρχές.

Σχεδόν 97.000 στρέμματα γης έχουν ήδη γίνει παρανάλωμα της πυρκαγιάς αυτής που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα, εν μέσω κύματος ακραίου καύσωνα, και συνεχίζει να εξαπλώνεται εξαιτίας των «πολύ σφοδρών ανέμων» που κατεβαίνουν από κοντινά βουνά, σύμφωνα με τις αρχές.

«Σε όλη μου την καριέρα, δεν έχω ξαναδεί ποτέ πυρκαγιά όπως αυτή στην κομητεία Ρίβερσαϊντ», σχολίασε ο Τζον Κρέιτερ, επικεφαλής της καλιφορνέζικης υπηρεσίας αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. «Είναι πολύ δύσκολη φωτιά», επέμεινε.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, παγιδεύτηκαν από τις φλόγες καθώς προσπαθούσαν να φύγουν.

Η περιοχή που πρέπει να εκκενωθεί επεκτάθηκε για μια ακόμη φορά και πλέον καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 20.000 άνθρωποι.

Οι αρχές πάνε πόρτα-πόρτα για να ζητήσουν από τους πιο διστακτικούς κατοίκους να φύγουν, να πάνε σε ασφαλείς τομείς.

Παρότι ο κυκλώνας Κέι υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, προβλέπεται πως θα προκαλέσει σφοδρές βροχοπτώσεις στην Καλιφόρνια και στην Αριζόνα και άνοδο του επιπέδου των υδάτων κατά μήκος των αμερικανικών ακτών στον Ειρηνικό.

