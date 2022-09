Οι αρχές της Καλιφόρνιας έδωσαν σήμερα εντολή για την οργανωμένη απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων στο βόρειο τμήμα της αμερικανικής πολιτείας λόγω της δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώνεται με ανησυχητικό ρυθμό (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Fred Greaves).

«Με επικίνδυνο ρυθμό»

Η πυρκαγιά, που ονομάστηκε Mill Fire, έχει ήδη καταστρέψει σπίτια και απειλεί περισσότερα στην κομητεία Σίσκιγιου, κοντά στα σύνορα με το Ορεγκον.

Οι φλόγες εξαπλώνονται «με επικίνδυνο ρυθμό», προειδοποίησε το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής.

«Η ζωή σας βρίσκεται σε κίνδυνο… Φύγετε αμέσως!» υπογραμμίζεται στην εντολή εκκένωσης που αφορά ειδικότερα τις κοινότητες Γουίντ, Λέικ Σάστινα και Εντζγουντ.

Κύμα καύσωνα

Η δασική πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη στη βόρεια Καλιφόρνια, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα καύσωνα.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πως ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει τους 46 βαθμούς Κελσίου την επόμενη εβδομάδα.

