Πάνω από 4.000 στρέμματα (1.620 εκτάρια) γης έχουν γίνει στάχτη από μια ραγδαία εξελισσόμενη πυρκαγιά στη Βόρεια Καλιφόρνια το πρωί του Σαββάτου, οδηγώντας σε εκκένωση χιλιάδων κατοίκων, ορισμένοι από τους οποίους τραυματίστηκαν.

Η φωτιά, που ονομάζεται Mill Fire, ξεκίνησε την Παρασκευή σχεδόν 370 χλμ. βόρεια του Σακραμέντο και σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια έχει περιοριστεί μόνο κατά 20%. Περίπου 100 σπίτια και κτίρια καταστράφηκαν από τη φωτιά, ανέφεραν οι αρχές.

So terrible. Starting to getting a closer look at some of the damage left behind from the Mill Fire in Weed, CA. #cawx #firewx pic.twitter.com/fl2ACJ7oUh

#MillFire UPDATE: The fire has exploded in size, burning several homes. This video was sent to me from Jackson St. in the City of #Weed

⚠️TRAVEL ALERT: Power is out nearly county-wife from Mt. Shasta-Grenada. People should AVOID traveling to the area. #CAwildfires #SiskiyouCounty pic.twitter.com/1HPuUMSkjz

