Νταμπλ για την Ελλάδα!». Με αυτά τα λόγια στα social Media η ευρωπαϊκή ομοσπονδία Στίβου (European Athletics), έκανε γνωστό ότι ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, αναδείχθηκαν κορυφαίοι αθλητές-σε άνδρες και γυναίκες- για τον μήνα Αύγουστο.

«Ψηφίσατε τον Μιλτιάδη Τεντόγλου και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ως Αθλητές του Μήνα!», προσθέτει η European Athletics, αναφερόμενη στο σχετικό διαγωνισμό της στα Social Μedia.

Ο κορυφαίος άλτης στον κόσμο ήταν νικητής στο μήκος στο Ευρωπαϊκό του Μονάχου με άλμα στα 8,52 μ., επίδοση που αποτελεί και ρεκόρ διοργάνωσης.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ήταν νικήτρια σε δύο αγωνίσματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου, αφού τερμάτισε πρώτη στα 35χλμ. και 20χλμ. βάδην σημειώνοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της διοργάνωσης.

