Στην παράκτια πόλη Σιαμέν της Κίνας, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια πολίτες έλαβαν εντολή να υποβληθούν σε τεστ κοροναϊού, ύστερα από τον εντοπισμό 40 κρουσμάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC , σε έλεγχο για τον ιό δεν υποβλήθηκαν μόνο οι πολίτες αλλά ορισμένες μορφές θαλάσσιων ζώων.

Συγκεκριμένα, ύστερα από διάφορα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, βλέπουμε υγειονομικούς υπαλλήλους να χώνουν τους στυλεούς σε ρουθούνια ιπποπόταμων, στόματα ψαριών και δαγκάνες καβουριών.

Today’s video that went viral on Chinese social media: Chinese pandemic control staffs in a coastal city doing Covid test for the fish and shrimps harvested by fishermen from the sea. Note how carefully they poked into the mouth of the fish.#ZeroCovid pic.twitter.com/tCTPXyJd1D

— Franka Lu (@FrankaLu) August 8, 2022