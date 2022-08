Ένα ακόμη ειδεχθές έγκλημα σημειώθηκε στο Λίβανο με θύμα μια νεαρή γυναίκα μόλις 21 ετών. Η κοπέλα δίνει μάχη για την ζωή της σε νοσοκομείο του Λιβάνου.

Το σοκαριστικό είναι ότι η γυναίκα κατέληξε στην κατάσταση αυτή, αφού ο σύζυγός της έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας συσκευή γκαζιού επειδή ήθελε να κρατήσει το παιδί που κυοφορούσε.

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς του νοσοκομείου της Τρίπολης στο οποίο νοσηλεύεται οι πιθανότητες επιβίωσης της είναι λιγοστές. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας καθολικά εγκαύματα ενώ το έμβρυο έχασε τη ζωή του.

Η φρικτή επίθεση φέρεται να ξεκίνησε με τον σύζυγο της νεαρής να την ξυλοκοπεί άγρια όταν εκείνη του είπε ότι ήθελε να κρατήσει το μωρό τους, που επρόκειτο να γεννηθεί τον Δεκέμβριο.Στη συνέχεια πήρε τη συσκευή γκαζιού και έβαλε φωτιά στην άτυχη γυναίκα.

Ο άντρας δεν ήθελε να γεννηθεί το παιδί γιατί θεωρούσε ότι θα επιβάρυνε οικονομικά τη οικογένεια.

Όπως έγινε γνωστό οι θεράποντες γιατροί παραιτήθηκαν από τις ιατρικές τους αμοιβές που θα έπρεπε να πληρώσει η οικογένεια της κοπέλας, ωστόσο τα έξοδα είναι δυσβάστακτα και ο πατέρας της ζήτησε βοήθεια από τους πολίτες του Λιβάνου για να μπορέσει να ανταπεξέλθει.

«Χρειάζεται 15 αιμοπετάλια (μεταγγίσεις) καθημερινά και το καθένα κοστίζει 100 δολάρια, εκτός από το καθημερινό κόστος του νοσοκομειακού κρεβατιού, του ιατρικού εξοπλισμού και της θεραπείας στη ΜΕΘ. Η οικογένειά της είναι εξαιρετικά φτωχή και είναι μια νεαρή γυναίκα… χρειάζονται οποιαδήποτε μορφή ιατρικής βοήθειας», είπε δήλωσε ένα φίλος της οικογένειας.

Οι δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας του Λιβάνου συνέλαβαν τον σύζυγο, ο οποίος σχεδίαζε να φύγει από τη χώρα, και θα προσαχθεί στη Δικαιοσύνη.

Husband sets fire to pregnant wife ‘because she refused to have an abortion’ in Lebanon https://t.co/V96Vz7gHiU

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 19, 2022