Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές στη βόρεια Αλγερία, ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Καμέλ Μπελτζούντ (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

«26 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο: δύο στη Σετίφ και 24 στο Ελ Ταρφ», κοντά στα σύνορα με την Τυνησία, είπε ο υπουργός Εσωτερικών στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της αλγερινής τηλεόρασης.

Keep Algeria in your prayers, especially the areas of El Tarf, Skikda, Setif, Souk Ahras… 🇩🇿🤲🏻#Algerie #Algeria pic.twitter.com/PizOLqz4Fr

— Scotlandiya (@BentBladi0) August 17, 2022