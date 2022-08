Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σχεδιάζει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος είχε καθιερώσει το βραβείο «Μητέρα Ηρωίδα» το 1944 για να ενθαρρύνει τις πολύτεκνες οικογένειες, μετά από τον θάνατο δεκάδων εκατομμυρίων σοβιετικών πολιτών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περισσότερες από 400.000 γυναίκες είχαν λάβει το βραβείο, προτού αυτό καταργηθεί, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης το 1991.

Όπως αναφέρουν οι βρετανικοί Times, σύμφωνα με το νέο διάταγμα, οι γυναίκες θα λαμβάνουν εφάπαξ εφάπαξ ένα εκατομμύριο ρούβλια (12.756 ευρώ) αφού το δέκατο παιδί τους συμπληρώσει τα πρώτα του γενέθλια, με την προϋπόθεση ότι τα άλλα εννέα παιδιά θα βρίσκονται εν ζωή.

Θα λαμβάνουν, επίσης, το χρυσό μετάλλιο της «Μητέρας Ηρωίδας» που θα φέρει τη ρωσική σημαία και το εθνόσημο της χώρας.

Ο ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε, ακόμη, ότι οι αποδέκτες του βραβείου «Γονική Δόξα» που θεσπίστηκε το 2008 για οικογένειες με επτά ή περισσότερα παιδιά, θα λάβουν τώρα αυξημένα ποσά, που θα φτάνουν τις 700.000 ρούβλια (9.000 ευρώ).

