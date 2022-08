Στην εκτίμηση πως το Κρεμλίνο κινητοποιεί τη ρωσική βιομηχανική μηχανή, ώστε να ετοιμαστεί και να μπορεί να υποστηρίξει έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία καταλήγει ανάλυση του αμερικανικού ινστιτούτου ISW (Institute for the Study of War), που ειδικεύεται σε αναλύσεις εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Το ινστιτούτο επικαλείται στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις μυστικές υπηρεσίες του ουκρανικού στρατού, σύμφωνα με τα οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε τη «βιομηχανική επιστράτευση» των αμυντικών και στρατιωτικών εταιρειών της χώρας στις αρχές Αυγούστου. Μάλιστα, στο πλαίσιο της διαταγής αυτής απαγορεύτηκε σε εργαζόμενους και στελέχη να πάνε διακοπές, μεταξύ άλλων στον βιομηχανικό κολοσσό της Rostec.

Διαβάστε επίσης: Η «Αχίλλειος πτέρνα» της Ρωσίας – Τα οπλικά συστήματα και τα εξαρτήματα από τη Δύση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Επιτροπή Βιομηχανίας και Στρατού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην προεδρία της οποίας βρίσκεται ο ίδιος ο Πούτιν, ετοιμάζεται να τροποποιήσει το εθνικό αμυντικό πρόγραμμα στις αρχές Σεπτεμβρίου, με στόχο να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά περίπου 600 με 700 δισ. ρούβλια (ήτοι περίπου 10 δισ. δολάρια).

Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με τους αναλυτές του Ινστιτούτου, συνάδουν με την προετοιμασία του κλάδου (και της χώρας) για έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία.

Στήριξη του αμυντικού κλάδου

Επίσης, η έκθεση αναφέρεται στην επίσκεψη που φαίνεται να έκανε ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού στο εργοστάσιο της Uralvagonzavod, που είναι η μεγαλύτερη ρωσική βιομηχανία (και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως) στην παραγωγή πολεμικών τανκ.

Η εταιρεία λέγεται πως έχει οικονομικά προβλήματα λόγω των κυρώσεων και δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις των συμβολαίων της. Οπότε η επίσκεψη του Ρώσου υπουργού ήρθε να επιβεβαιώσει την πρόθεση του Κρεμλίνου να στηρίξει την εταιρεία.

Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται πως εντάσσεται και μια τροποποίηση της ρωσικής νομοθεσίας αναφορικά με τις ένοπλες δυνάμεις, που κατατέθηκε στις 30 Ιουνίου, στη Δούμα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, που ο Πούτιν επικύρωσε πριν λίγες ημέρες, οι ρωσικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται κατά προτεραιότητα σε παραγγελίες του στρατού, σε προϊόντα ή υπηρεσίες. Στην ίδια νομοθεσία δίδεται το δικαίωμα στο κράτος να παρέμβει και να αλλάξει τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων, επιβάλλοντας υπερωρίες, εργασία το Σαββατοκύριακο ή ακύρωση διακοπών.

Πηγή: ΟΤ