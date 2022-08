Απειλές για τη ζωή της, από εξτρεμιστή, δέχθηκε η Βρετανίδα συγγραφέας JK Rowling, η οποία εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για την επίθεση στον Σαλμάν Ρούσντι.

«Αισθάνομαι αηδία αυτή τη στιγμή. Ας είναι καλά», έγραψε η συγγραφέας του Χάρι Πότερ στο Twitter.

Feeling very sick right now. Let him be ok.

Ανάμεσα στα σχόλια, υπήρχε και αυτό του Meer Asif Aziz, ο οποίος εκτόξευσε απειλές κατά της JK Rowling.

«Μην ανησυχείς, είσαι η επόμενη», έγραψε ο Aziz ο οποίος, σύμφωνα με την Daily Mail, περιέγραψε τον δράστη της επίθεσης του Ρούσντι ως «επαναστάτη σιίτη μαχητή».

O ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ο Σαλμάν Ρούσντι εκδήλωνε συμπάθεια για τον σιιτικό εξτρεμισμό, αλλά και για τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), όπως μετέδωσε το NBC επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Ο Σαλμάν Ρούσντι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ίδρυμα Τσοτόκουα στη Νέα Υόρκη. Ο συγγραφέας, μετά από χειρουργείο, παραμένει διασωληνωμένος και κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα του μάτι. Ο Ρούσντι έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στα νεύρα του ενός του χεριού και στο ήπαρ μετά την επίθεση.

Η συγγραφέας αφού ζήτησε τη συμπαράσταση του Twitter, δέχτηκε χιλιάδες σχόλια υποστήριξης, με χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης αλλά και φαν της, να την υποστηρίζουν, με την ίδια να τους ευχαριστεί.

To all sending supportive messages: thank you 💕

Police are involved (were already involved on other threats).

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022