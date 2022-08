Χαμός επικρατεί τις τελευταίες ημέρες με εστιατόριο της Μυκόνου, το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστό για… τους λάθος λόγους το φετινό καλοκαίρι. Ο λόγος είναι οι εξωφρενικές τιμές που καλούνται να πληρώσουν οι πελάτες του για… ελάχιστα φαγητά.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω μαγαζί είχε αποκτήσει πολύ μεγάλη «διασημότητα» για τα «χρυσά» καβουροπόδαρα, για τα οποία τουρίστριες κλήθηκαν να πληρώσουν… 600 ευρώ.

Μάλιστα, δεν σταμάτησαν εκεί, αφού χθες έγινε γνωστό πως στο ίδιο μαγαζί ζευγάρι κλήθηκε να πληρώσει 400 ευρώ για 12 στρείδια και δυο ποτά!

Τη δική του εκδοχή για όλα όσα ακούγονται επιχείρησε να δώσει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, μετά το σάλο που δημιουργήθηκε με τους νεόνυμφους από τον Καναδά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θέλουν να γίνουν διάσημοι».

Ο Δημήτριος Καλαμαράς, ιδιοκτήτης του DK Oyster στη Μύκονο, σύμφωνα με τη New York Post, αντεπιτέθηκε στις κακές κριτικές των τουριστών, υποστηρίζοντας ότι όλοι είναι influencers που προσπαθούν να κερδίσουν ένα δωρεάν γεύμα.

