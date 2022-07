Ισχυρή και ξαφνική καταιγίδα έπληξε την πόλη του Λας Βέγκας. Καζίνο, ξενοδοχεία, πάρκινγκ και αεροδρόμια μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ οι Αρχές δεν έχουν αναφέρει έως τώρα τραυματισμούς.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι εικόνες από κάποια από τα μεγαλύτερα καζίνο – ξενοδοχεία της πόλης, στη φημισμένη Las Vegas Boulevard είναι χαοτικές.

Τα νερά μπήκαν από την οροφή του καζίνο Planet Hollywood. Τις χαοτικές σκηνές κατέγραψαν με τα κινητά τους μέλη του προσωπικού.

Video I received from an employee working near the sports book at Circa. Clean up after flooding that just occurred. You definitely don’t see this everyday. @8NewsNow #8NN Courtesy: Dan Miller pic.twitter.com/CxmjHH78Rn — Victoria Saha (@VictoriaSaha) July 29, 2022

Και στο Ceasar’s Palace η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου. Σύμφωνα με αναφορές η σκεπή δεν μπόρεσε να αντέξει τον όγκο του νερού με αποτέλεσμα να μουσκέψουν μέχρι και τα χαλιά.

Οι πλημμύρες δημιούργησαν προβλήματα και σε αρκετά τοπικά αεροδρόμια, τα οποία αναγκάστηκαν να αναβάλλουν πολλές πτήσεις τους.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας πως η βροχή «έπεφτε σα κουρτίνα» από το παράθυρό του.

When it rains in #LasVegas! I’m sure glad I got off the highway just before this! It was scary when driving home from dinner, though!! pic.twitter.com/dP58ge85AF — Perez (@ThePerezHilton) July 29, 2022

«Έπεφταν διαρκώς κεραυνοί, και το ρεύμα κόπηκε αρκετές φορές. Συναγερμοί σε πολυκατοικίες ούρλιαζαν μανιασμένα από τις πτώσεις κεραυνών με την πυροσβεστική να βγαίνει μέσα στην κακοκαιρία στους δρόμους για να ανταποκριθεί στις κλήσεις που δεχόταν», έγραψε.

⁦@News3LV⁩ this is the Linq parking garage on the Strip. pic.twitter.com/lWfKULEAom — Coach Ken Camp (@CoachKenCamp) July 29, 2022

Οι πλυμμήρες και οι καταιγίδες στη Νεβάδα μπορεί να μην είναι ένα συχνό φαινόμενο, ωστόσο όπως επισημαίνει ο γεωλόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λας Βέγκας, Σάιμον Τζόβιτ οι κάτοικοι της περιοχής περιμένουν την εποχή των μουσώνων από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβρη.

«Διαθέτουμε καλό σύστημα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων, αλλά μερικές φορές οι ποσότητες του νερού είναι πολύ μεγάλες. Μπορεί τα πράγματα να εξελιχθούν επικίνδυνα σε τέτοιες περιπτώσεις για άστεγους, που αναζητούν καταφύγιο σε στοές. Επίσης, επειδή δεν πέφτουν συχνά βροχές, δεν μπορούν να ελέγξουμε κατά πόσο είναι υδατοστεγείς οι οροφές των κτιρίων, κάτι που πιθανώς συνέβη απόψε και στα καζίνο», εξήγησε.