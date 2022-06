Κόσμος

Ανενόχλητοι οι Τούρκοι προβάλουν παντού το «Turkaegean» – Δείτε το αφιέρωμα στους Financial Times

To advertorial έχει τίτλο Coasting along in style: the lure of the TurkAegean, δηλαδή «Ακτή με στυλ: το δέλεαρ του Τουρκικού Αιγαίου».