Πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Κροατίας με τη Γαλλία για την πρώτη κατηγορία του Nations League, ο Λούκα Μόντριτς είχε την τιμητική του.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος μέσος απόψε συμπλήρωσε 150 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, με τους οπαδούς της Κροατίας που έδωσαν το παρών στο γήπεδο να ξεδιπλώνουν ένα τεράστιο πανό με το πρόσωπό του και με την έκφραση «Είσαι ο αρχηγός μας, είμαστε το λιμάνι σου», παίζοντας με τη λέξη «λούκα», που στα κροατικά σημαίνει λιμάνι.

Επίσης, ο 36χρονος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης τιμήθηκε και από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του με μία συλλεκτική φανέλα με το νούμερο 150 στο μπροστινό μέρος της.

Luka Modrić has been given a special shirt that celebrates his 150th game for the Croatian NT. pic.twitter.com/V7r6LCIdoK

