Τρεις μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η πλειοψηφία των Δανών, σχεδόν το 67%, τάχθηκε χθες Τετάρτη υπέρ της ένταξης στην κοινή αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με τη σχεδόν ολοκληρωμένη καταμέτρηση.

Η νίκη του «ναι» στο δημοψήφισμα που διεξήχθη στη Δανία καταγράφεται μετά την υποβολή των αιτημάτων της Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο NATO, καθώς η ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία ωθεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες να αλλάξουν άρδην αμυντική πολιτική.

«Απόψε, η Δανία έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα. Στους συμμάχους μας στην Ευρώπη και στο NATO και στον (πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν. Δείξαμε ότι όταν ο Πούτιν εισβάλλει σε μια ελεύθερη χώρα και απειλεί τη σταθερότητα στην Ευρώπη, συσπειρωνόμαστε», τόνισε η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντεριξεν σε υποστηρικτές της (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Ritzau Scanpix/Martin Sylvest).

«Υπήρχε μια Ευρώπη πριν από την 24η Φεβρουαρίου, πριν από τη ρωσική εισβολή, και υπάρχει μια Ευρώπη μετά», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης του συντηρητικού κόμματος της αντιπολίτευσης Σέρεν Πέιπε από την πλευρά του υπογράμμισε στο κοινοβούλιο αφού δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις εξόδου πως «όλα κατατείνουν στο ότι έπειτα από τριάντα χρόνια, οι Δανοί αποφάσισαν σήμερα ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το ‘opt out’ (σ.σ. την εξαίρεσή) μας όσον αφορά την άμυνα και πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με την Ευρώπη».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ εξήραν το «ιστορικό» αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Δανία.

«Χαιρετίζω το ισχυρό μήνυμα δέσμευσης στην κοινή μας ασφάλεια που έστειλε ο λαός της Δανίας», ανέφερε μέσω Twitter η επικεφαλής της Κομισιόν, «πεπεισμένη ότι η Δανία και η ΕΕ θα ωφεληθούν αμφότερες από την απόφαση αυτή».

I welcome the strong message of commitment to our common security sent by the Danish people today.

Denmark’s expertise on defence is much valued.

I am convinced that both Denmark and the EU will benefit from this decision.

We are #StrongerTogether

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 1, 2022