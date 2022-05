Ουκρανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα δύο αιχμαλώτους Ρώσους στρατιώτες σε κάθειρξη 11,5 ετών για τον βομβαρδισμό με εκτοξευτή πολλαπλών πυραύλων πόλης στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην βορειοανατολική Ουκρανία, στη δεύτερη καταδίκη Ρώσων στρατιωτών για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στη διάρκεια του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία.

Ο Αλεξάντερ Μπόμπικιν και ο Αλεξάντερ Ιβάνοφ, οι οποίοι άκουσαν την ετυμηγορία του περιφερειακού δικαστηρίου της Κοτελέβσκα, στην κεντρική Ουκρανία, ευρισκόμενοι μέσα σε ένα κουβούκλιο από ενισχυμένο γυαλί, είχαν δηλώσει και οι δύο «ένοχοι» την περασμένη εβδομάδα.

