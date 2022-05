Υποψίες για «βασανιστήρια» και «εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες» στη διάρκεια επιχείρησης σε μια φαβέλα, θάνατος από ασφυξία ενός άνδρα που είχαν κλείσει στο πορτ- μπαγκάζ περιπολικού: η Βραζιλία συγκλονίζεται και πάλι τις τελευταίες ημέρες από μια σειρά σοβαρών περιστατικών αστυνομικής βίας.

«Είδαμε ένα πτώμα το πρόσωπο του οποίου ήταν καλυμμένο με μια λευκή σκόνη που έμοιαζε με κοκαΐνη», δήλωσε ο Ροντρίγο Μοντέγο υπεύθυνης της επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του δικηγορικού συλλόγου του Ρίο ντε Ζανέιρο έπειτα από μια αστυνομική επιχείρηση στη φαβέλα Βίλα Κρουζέιρο την Τρίτη, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν περισσότεροι από 20 άνθρωποι.

Multiple causalities have been reported after a military police raid on the Vila Cruzeiro favela in Rio de Janeiro where authorities and gang leaders clashed. Link for details: https://t.co/IGBbLfT4iC#riodejaneiro #favela #police #raid pic.twitter.com/ajOgUDLoRs — NewsCop (@NewsCop_media) May 25, 2022

«Πυροβολήθηκαν εξ επαφής»

«Αυτοί που σκότωσαν τον άνθρωπο αυτόν έριξαν κοκαΐνη στο πρόσωπό του και ίσως τον ανάγκασαν να τη φάει. Πρόκειται για βασανιστήριο», διηγήθηκε, ενώ πρόσθεσε ότι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι άλλοι άνθρωποι πυροβολήθηκαν εξ επαφής.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των υγειονομικών αρχών, 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επιδρομή της αστυνομίας, ανάμεσά τους μία 41χρονη γυναίκα από αδέσποτη σφαίρα.

Όμως η αστυνομία του Ρίο, που ισχυρίζεται ότι έγινε στόχος πυρών στη Βίλα Κορυζέιρο, αναθεώρησε τον απολογισμό της σε 23 νεκρούς χθες Πέμπτη, λέγοντας ότι τα τρία άλλα πτώματα προέρχονται από μια άλλη φαβέλα, 5 χιλιόμετρα μακριά, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών.

Ο Μοντέγο μετέβη στη Βίλα Κρουζέιρο την Τρίτη την ώρα που ακόμη βρισκόταν σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση, έπειτα από αίτημα των εκπροσώπων μιας ένωσης της φαβέλας.

#Brazil: At least 22 people shot dead, & 7 wounded, in police raid on #RiodeJaneiro’s #VilaCruzeiro favela. Police blamed Supreme Court protocols to reduce police lethality, which supposedly encourage criminals to move to Rio…

– https://t.co/XI4QUc3OPY

– https://t.co/3DcgIf2qts pic.twitter.com/MSyZlpYfHm — Duroyan Fertl (@dfertl) May 25, 2022

«Δολοφονήθηκαν στα δάση»

«Υποπτευόμαστε επίσης ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτόπτες μάρτυρες μας δήλωσαν ότι άνδρες που παραδόθηκαν στους αστυνομικούς δολοφονήθηκαν στα δάση», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο απολογισμός της αστυνομικής επιχείρησης από μόνος του ενισχύει τις υποψίες για εξωδικαστικές εκτελέσεις: «αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία σε όλο τον κόσμο, δεν θα βρούμε ποτέ ένα περιστατικό στο οποίο περισσότεροι από 20 άνθρωποι σκοτώνονται».

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία ξεκίνησε την Τρίτη έρευνα για «ενδεχόμενες παραβιάσεις» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους αστυνομικούς στη φαβέλα Βίλα Κρουζέιρο.

Σοκ για το θάνατο άνδρα που τον έκλεισαν σε πορτ-μπαγκάζ περιπολικού

Εξάλλου σοκ προκάλεσε στην κοινή γνώμη της Βραζιλίας και ο θάνατος από ασφυξία ενός άνδρα τον οποίο οι αστυνομικοί έκλεισαν σε πορτ-μπαγκάζ περιπολικού.

Το βίντεο από το περιστατικό που τράβηξε ένας αυτόπτης μάρτυρας έχει κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου.

This is horrendous. The @PRFBrasil Federal Highway Police officers arrested a man suffering with mental illness in Sergipe and put him inside trunk of police car which was filled with gas, torturing him to death.

That’s Brazil of Bolsonaro.#PRFassassina

pic.twitter.com/cA7cAPhJU2 https://t.co/LiaerKq5B3 — Aasteropes (@EAzouf) May 26, 2022

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων (PRF) υποστήριξε σήμερα ότι οι άνδρες της «χρησιμοποίησαν τεχνικές ακινητοποίησης και εργαλεία μειωμένης επικινδυνότητας» απέναντι στον «επιθετικό» Τζενιβάλντο ντε Ζεσούς Σάντος, 38 ετών, στο πλαίσιο ενός συνηθισμένου τροχονομικού ελέγχου.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη σε έναν δρόμο κοντά στην Ουμπάουμπα, μια πόλη 25.000 κατοίκων στην Πολιτεία Σεργκίπε.

«Θα τον σκοτώσουν!»

Στα πλάνα από το βίντεο διακρίνονται δύο άνδρες της PRF, που φορούν κράνη, να προσπαθούν να κλείσουν στο πορτ-μπαγκάζ έναν άνδρα, τα πόδια του οποίου κρέμονται απ’ έξω. Πυκνός λευκός καπνός, που μοιάζει να αναδίδεται από ένα καπνογόνο, βγαίνει από το πορτ-μπαγκάζ.

Ακούγονται επίσης κραυγές πόνου και κάποιος να φωνάζει: «Θα τον σκοτώσουν».

Τα πόδια του άνδρα κουνιούνται για περίπου ένα λεπτό και μετά σταματούν. Οι αστυνομικοί τα διπλώνουν και κλείνουν το πορτ-μπαγκάζ.

Οργή

Σε ανακοίνωσή του το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέφρασε την «αγανάκτησή» του.

Η αστυνομία της Βραζιλίας κατηγορείται για τους περισσότερους φόνους παγκοσμίως: το 2021 περισσότεροι από 6.100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αστυνομικές επιχειρήσεις και 183 αστυνομικοί δολοφονήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία οργάνωσης που παρακολουθεί τη βία.

Πολλοί βουλευτές και οργανώσεις χαρακτήρισαν «σφαγή» την αστυνομική επιχείρηση της Τρίτης στη φαβέλα. Πρόκειται για τη δεύτερη φονικότερη στην ιστορία του Ρίο.

Το θλιβερό ρεκόρ κατέχει μια αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στη φαβέλα Ζακαρεζίνιο, κατά την οποία σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι, εκ των οποίων και ένας αστυνομικός.

Την Τρίτη το βράδυ ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου συνεχάρη τους «πολεμιστές» των δυνάμεων της τάξης που «εξουδετέρωσαν τουλάχιστον 20 περιθωριακούς που εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών».

Πηγή: ΑΜΠΕ, AFP