Από ανακοπή καρδιάς πέθανε ο Τζο Γκαρσία, άνδρας της 46χρονης Ίρμα Γκαρσία που έχασε τη ζωή της μετά τη δολοφονική επίθεση του 18χρονου σε σχολείο στο Τέξας.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, επικαλούμενα συγγενείς της οικογένειας, ο άνδρας δεν άντεξε και πέθανε από την στεναχώρια του.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο 24 χρόνια και είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά, των οποίων οι ηλικίες δεν έχουν γίνει γνωστές.

«Συντετριμμένος που πρέπει να πω ότι ο σύζυγος της θείας μου, Τζο Γκαρσία, πέθανε από τη στενοχώρια του. Ειλικρινά δεν έχω λόγια για να εκφράσω πώς νιώθουμε. Σας παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένεια μας», ανέφερε σε ανάρτηση του ο ανιψιός της δασκάλας, Τζον Μαρτίνεζ.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

— john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022