Περιοχή στην Περιφέρεια του Ντονέτσκ βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Σύμφωνα με ουκρανική καταγγελία, υπάρχουν ένας νεκρός και τρία τραυματισμένα παιδιά.

Ένα από τα παιδιά είναι εννιά ετών. Ο ρωσικός στρατός έχει βομβαρδίσει 28 φορές τις τελευταίες 24 ώρες και έχει καταστρέψει 52 πολιτικές υποδομές σύμφωνα με την Αστυνομία.

⚡️ Russian attacks kill 1 person, wound 3 children in Donetsk Oblast.

Russians shelled Donetsk Oblast 28 times in the last 24 hours, destroying 52 civilian buildings, the National Police reported on May 18. One of the injured children is 9 years old.

📷National Police pic.twitter.com/OV5gwnSXFS

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 18, 2022