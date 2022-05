Φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύκτας που πέρασε σε δάσος κοντά στη Ζώνη Αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ.

Σύμφωνα με το NEXTA, η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας αντέδρασε γρήγορα και εστάλησαν 16 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πολλές πληροφορίες για τη φωτιά, αλλά φαίνεται ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστών.

State Emergency Service of #Ukraine reports that at night the forest near the #Chernobyl Exclusion Zone was on fire. 16 rescuers and 4 units of equipment were involved in extinguishing the fire. pic.twitter.com/qrtsOyZCOe

