Ακόμα και στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, έχουν αρχίσει να ακούγονται σχόλια που αφορούν τις επιπτώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

O στρατιωτικός αναλυτής και απόστρατος συνταγματάρχης, Μιχαΐλ Κονταρένοκ είπε ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για μια φυσιολογική κατάσταση όταν όλη η Δύση είναι εναντίον μας. Είμαστε απομονωμένοι».

Όπως είπε το βασικότερο πρόβλημα, με βάση τη μεγάλη εικόνα, είναι πως η Ρωσία βρίσκεται σε πλήρη γεωπολιτική απομόνωση.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) May 16, 2022