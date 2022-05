«Καρφιά» για τις ΗΠΑ και τη Δύση έριξε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η ίδια η ύπαρξη της Ρωσίας δείχνει να ενοχλεί τη Δύση», είπε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου. Σε σημερινή του ομιλία στον εκπαιδευτικό μαραθώνιο «Νέοι Ορίζοντες» που διοργανώνει ο Σύλλογος «Ζνάνιε» (Γνώση), ο Πεσκόφ είπε για τη Δύση ότι είναι έτοιμη να κάνει οτιδήποτε για να εμποδίσει τη Ρωσία από το να ζήσει όπως επιθυμεί, ενώ ειδικά για τις ΗΠΑ τόνισε ότι έχουν εξελιχθεί σε εχθρικό κράτος για τη Μόσχα.

«Μερικές φορές είναι σαν η ίδια η ύπαρξη της Ρωσίας να ενοχλεί έντονα τη Δύση, και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να μας εμποδίσουν από το να αναπτυχθούμε και να ζούμε όπως θέλουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.

Russian presidential spokesman Dmitry Peskov has said that the Western countries, including the United States, which is conducting a hybrid war against Russia, have become hostile states:https://t.co/d4kIAHdvOs pic.twitter.com/CFzfOGIj2y

— TASS (@tassagency_en) May 17, 2022