Μια περίοδος συζητήσεων και «παζαριών» ανάμεσα στην Τουρκία και το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει. Η γείτονα χώρα, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη Συμμαχία έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο.

Για να υπάρξει ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας θα πρέπει να πείσουν την Τουρκία να κάνει στην άκρη τις διαφωνίες της αφού χρειάζεται ομοφωνία όλων των συμμετεχόντων για να ενταχθεί κάποια άλλη χώρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν θα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Αλγερινό πρόεδρο.

Σύμφωνα με το Anadolu , o Τούρκος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι διπλωμάτες από τη Φινλανδία και τη Σουηδία δεν χρειάζεται να «μπουν στον κόπο» να ταξιδέψουν στην Τουρκία προκειμένου να πείσουν την Άγκυρα να εγκρίνει τα αιτήματα ένταξής τους στη Συμμαχία.

«Καταρχάς, δεν θα λέγαμε «ναι» σε όσους επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, έναν οργανισμό ασφαλείας», ανέφερε, ενώ επανέλαβε ότι οι δύο χώρες δεν έχουν καθαρή στάση απέναντι στην τρομοκρατία, αναφερόμενος σαφώς στο PKK.

Χαρακτήρισε μάλιστα τη Σουηδία «εκκολαπτήριο» τρομοκρατικών οργανώσεων και υποστήριξε ότι είχε «τρομοκράτες» στο κοινοβούλιο της.

Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η Σουηδία και η Φινλανδία προσφέρουν καταφύγιο σε άτομα που συνδέονται με «τρομοκρατικές» οργανώσεις – όπως το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και το Κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η τουρκική κυβέρνηση κατηγορεί πως ενορχήστρωσε την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

