Ο Κάιρι Ίρβινγκ έχει μια απίστευτη κόντρα με τους Σέλτικς και τους οπαδούς τους από την ημέρα που έφυγε από τη Βοστόνη για το Μπρούκλιν και τους Νετς.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ δέχεται συχνά πυκνά επιθέσεις με βαριές εκφράσεις από «Κέλτες», ενώ και στη σειρά που έπαιξαν οι δυο ομάδες φέτος στον πρώτο γύρο των playoffs (οι Σέλτικς πέρασαν με 4-0) ο Ίρβινγκ άκουσε πολλά.

Πλέον όμως ο Ίρβινγκ έχει λογομαχίες με οπαδούς των Σέλτικς και με πιο… ιδιαίτερους τρόπους. Συγκεκριμένα, ο γκαρντ των Νετς έπαιζε το βιντεοπαιχνίδι «Grand Theft Auto» σε stream του Twitch το βράδυ της Δευτέρας.

Εκεί εμφανίστηκαν διάφοροι χρήστες που τρόλαραν τον Ίρβινγκ με σχόλια και μηνύματα υπέρ των Κελτών. Ό Ίρβινγκ όμως δεν έχασε την ευκαιρία και εξαπέλυσε επίθεση κατά των οπαδών των Σέλτικς λόγω των πολλών ειρωνειών και αστείων που είπαν για εκείνον.

Αναλυτικά όσα απάντησε ο Ίρβινγκ: «Ω, Κάιρι, τι κάνεις στο σπίτι;» είπε με χλευαστική φωνή. «Έτσι μου ακούγεσαι. «Ω, θα πας σπίτι, θα πας στο Κανκούν; Εσύ στο σπίτι? Ωχ Κάιρι, είσαι χάλια».

«Τι κάνεις; Θεέ μου, πήγαινε πίσω στο Κλίβελαντ», συνέχισε ο Ίρβινγκ χλευαστικά. «Θεέ μου, η Βοστώνη σε μισεί, ω Θεέ μου.» Έτσι μου ακούγεσαι. Σαν κατσαρίδες. Έτσι μου ακούγεσαι και έτσι σας βλέπω όλους».

Δείτε το βίντεο με τη λογομαχία του Ίρβινγκ:

“‘Go back to Cleveland, oh my God, Boston hates you, oh my God.’ That’s how y’all sound to me, cockroaches.”

Kyrie sounds off on his trolls during a GTA Twitch stream

(h/t @GothamGrant) pic.twitter.com/qmtafbB8Uz

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 10, 2022