Σούπερ Βαγγέλης Παυλίδης «κάρφωσε» και τον Άγιαξ!

Στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης ο διεθνής επιθετικός σκόραρε με κεφαλιά για το 1-1 φτάνοντας τα 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος με τη φανέλα της ΑΖ.

Παράλληλα, ο 23χρονος άσος πέτυχε κι ένα τρομερό ρεκόρ. Από τον Ιανουάριο του 2019 όταν πρωτοπήγε στην Ολλανδία για λογαριασμό της Βίλεμ, ο Παυλίδης είναι πρώτος σκόρερ στην Eredivisie χωρίς τα πέναλτι, έχοντας πετύχει 41 γκολ.

41 – Since his debut in the competition in Jan 2019, Vangelis Pavlidis has scored the most non-penalty goals in the Eredivisie (41). Prolific. pic.twitter.com/GghupK1JTM

