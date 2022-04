Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν μίλησε για «γενοκτονία» που συντελείται από τη Ρωσία.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ήδη προκαλέσει τεράστια συζήτηση, με τον απερχόμενο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να «αδειάζει» (για δεύτερη φορά) τον Αμερικανό ομόλογό του και να σημειώνει χαρακτηριστικά ότι θέλει να είναι προσεκτικός με τους όρους.

Ο όρος «γενοκτονία» χρησιμοποιήθηκε από τον Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Αϊόβα.

«Ο οικογενειακός σου προϋπολογισμός, η δυνατότητά σου να γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου, τίποτα από όλα αυτά δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το αν ένας δικτάτορας κηρύσσει πόλεμο και διαπράττει γενοκτονία μισό κόσμο μακριά», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Αμερικανός πρόεδρος.

For the first time, Pres. Biden uses the term «genocide» to describe Putin’s actions in Ukraine.

«Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should on hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away.” https://t.co/vU5BPF4OJv pic.twitter.com/8YnVEdhz7Z

— ABC News (@ABC) April 13, 2022