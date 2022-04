Κάλεσμα στους θαυμαστές τους έκαναν οι Red Hot Chili Peppers να στηρίξουν τους πρόσφυγες, ενώ σε ανάρτησή τους στο Twitter αναφέρουν ότι βρίσκονται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Μάλιστα, ένας από τους πρώτους Ουκρανούς που τους ευχαρίστησε ήταν ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο που έγραψε ότι τον στήριζαν σε όλη του την καριέρα στην πυγμαχία.

«Ο κόσμος «Δεν μπορεί να σταματήσει» να νοιάζεται, όλη η υποστήριξη μετράει», σημείωσε ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Thank you @ChiliPeppers for having my back throughout my boxing career and now supporting the Ukrainian refugees. The world “Can’t Stop” caring, all support matters. #StandUpForUkraine https://t.co/vFytOHVKg8

— Klitschko (@Klitschko) April 10, 2022