«Ιερό πόλεμο» ενάντια σε «σατανιστές» και «παγανιστές» χαρακτηρίζει την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία ο ρώσος μεγιστάνας Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ.

Ο μεγιστάνας διατύπωσε τις απόψεις του σε εκπομπή του Channel One, λέγοντας ότι η Ρωσία θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν διεξάγει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» αλλά «ιερό πόλεμο» κατά σατανιστών και παγανιστών.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, στον οποίο ο Μαλοφέγιεφ παραμένει πιστός, είχε δικαιολογήσει την εισβολή -ή «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» όπως την είχε χαρακτηρίσει – κάνοντας λόγο για γενοκτονία από το καθεστώς του Κιέβου, με στόχο την «αποναζιστοποίηση» και «αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας.

Η τοποθέτηση του Μαλοφέγιεφ φαίνεται ότι δεν είναι μεμονωμένη.

Το τελευταίο διάστημα υποστηρικτές του στενού κύκλου του Πούτιν βγαίνουν στα κρατικά ρωσικά κανάλια, εκφράζοντας την καταδίκη τους σε «σατανιστές και ειδωλολάτρες», κάτι που ερμηνεύεται ότι είναι το νέο -έστω και μη κυρίαρχο ακόμη αφήγημα – της ρωσικής προπαγάνδας.

Η φράση του προκάλεσε την αντίδραση του Φράνσις Σκαρ, που καλύπτει τη Ρωσία για το BBC και μετέφρασε τα όσα είπε στο twitter. Ο Μαξ Σέντον, των Financial Times σχολίασε λέγοντας ότι «το Κρεμλίνο θέλει να προωθήσει τους κάποτε περιθωριακούς ιμπεριαλιστές ιδεολόγους σαν τον Μαλοφέγιεφ, βγάζοντάς τους σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης της κρατικής τηλεόρασης».

Orthodox tycoon Konstantin Malofeyev says Russians should recognise that their country is waging a «holy war» in Ukraine against «satanists» and «pagans» pic.twitter.com/KOxY71V1hn

— Francis Scarr (@francska1) April 1, 2022