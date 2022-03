Δεξαμενή γεμάτη με πετρέλαιο καταστράφηκε σε πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (νοτιοανατολικά) της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο τοπικός αξιωματούχος Μικόλα Λουκάσουκ μέσω Telegram αργά το βράδυ χθες Τετάρτη.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, πρόσθεσε. Ο κ. Λουκάσουκ έκανε λόγο για πλήγμα του ρωσικού στρατού.

#Russia missile strikes on oil depots in #Dnipro #Ukraine —missiles hit the full oil depo. It took SES 2 days to end the fire.

pic.twitter.com/WBWHIiDmAK

— CatManDoo (@CatManDoo18) March 30, 2022