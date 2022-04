Αν νομίζεις πως ξέρεις τι εστί τύχη βουνό περίμενε να μάθεις τι έκανε ένας παίκτης στοιχήματος για να αναθεωρήσεις.

Ένας Άγγλος έπιασε 18/18 παιχνίδια το Σάββατο και με τις δύο λίρες που πόνταρε, έβγαλε πάνω από μισό εκατομμύριο! Μάλιστα, από τα 18 ματς που στοιχημάτισε, οι τρεις τον πλήρωσαν στις καθυστερήσεις.

Αναλυτικά, πόνταρε στη νίκη της Ισπανίας επί της Αλβανίας, σε αυτή της Ολλανδίας επί της Δανίας, σε αυτή του Κατάρ επί του Βελγίου, σε αυτή της Μαυριτανίας επί της Μοζαμβίκης, σε αυτή της Αγγλίας επί της Ελβετίας και σε αυτή της Γερμανίας επί του Ισραήλ, σε διεθνές επίπεδο.

Από εκεί και πέρα, έπαιξε και μικρές κατηγορίες της Αγγλίας. Στοιχημάτισε στις νίκες των Μάνσφιλντ, Κόλτσεστερ, Πορτ Βέιλ, Χάρογκεϊτ, Νορθάμπτον, Σάλφορντ, Τζίλιγχαμ, Κέμπριτζ, Ίπσουιτς, Σέφιλντ Γουένσντεϊ και Σριούσμπερι.

A @Ladbrokes customer turned £2 into £505,984.88 yesterday, correctly predicting EIGHTEEN football results.

Their acca included:

2x 95th minute winners

1x 92nd minute winner

1x 90th minute winner

Without a doubt the best bet I’ve ever seen.

— Alex Apati (@LadsAlex) March 27, 2022