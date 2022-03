Ο καλός στρατιώτης δεν είναι μόνο εκείνος που πυροβολεί και καταφέρνει να μένει ζωντανός. Για να τα καταφέρει όλα αυτά, ο καλός στρατιώτης είναι ο χορτάτος στρατιώτης. Εκείνος που δεν πεινάει και έχει το στομάχι του γεμάτο.

Η επιμελητεία είναι υπεύθυνη για τον σιτισμό των φαντάρων. Και όπως σε κάθε πόλεμο ακολουθεί το στράτευμα από κοντά. Και όταν οι μάχες κοπάσουν τότε είναι η ώρα του φαγητού. Ο στρατιώτης πρέπει πάντα να ξεκλέβει χρόνο για να φάει αλλά και για να κοιμηθεί.

Ουκρανοί έστησαν ενέδρα σε ένα Ρωσικό κονβόι και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν ένα όχημα KamAZ το οποίο είναι η κινητή κουζίνα της συγκεκριμένης ομάδας των Ρώσων στρατιωτών.

Ο άνδρας που καταγράφει πηγαίνει σε μια από τις πλαϊνές πόρτες και αποκαλύπτει τι έχει μέσα το όχημα. Το πρώτο που βλέπει είναι πολλά σακιά με πατάτες και κρεμμύδια.

Kitchen trolley on a Kamaz chassis appears to contain almost only a quantity of onions. Too little to fill Russian stomachs. Food and ammunition is clearly a logistical problem. pic.twitter.com/eY9M0TbPSh

— Ha Je (@herjans56) March 13, 2022