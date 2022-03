Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζαλγκίρις στο Κάουνας με 84-73 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους Πειραιώτες να σφραγίζουν την παρουσία τους στα πλέι οφ της διοργάνωσης και να πιάνουν στην 3η θέση την Αρμάνι Μιλάνο.

Το παιχνίδι ήταν πολύ κρίσιμο για τους Ερυθρόλευκους, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένταση και άγχος καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να γίνεται έξω φρενών στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και να τα… χώνει στους παίκτες του.

Συγκεκριμένα, 23’’ πριν τη λήξη του πρώτου μέρους ο Γκιφάι με τρίποντο έκανε το 39-37 και έβαλε μπροστά στο σκορ την Ζαλγκίρις, προκαλώντας την οργή του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος κάλεσε αμέσως τάιμ άουτ για να «ψάλει» στους παίκτες του.

Ο Μπαρτζώκας μόλις έκατσαν στις καρέκλες οι πέντε που βρισκόντουσαν στο παρκέ την ώρα που ευστόχησε ο Γκιφάι στο τρίποντο άρχισε να τους φωνάζει και να τους τα… χώνει, με τον τηλεοπτικό φακό να απαθανατίζει το ξέσπασμά του.

Coach Bartzokas is not happy with Olympiacos’ players 😳 pic.twitter.com/bnK5lBljPa

— Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) March 15, 2022